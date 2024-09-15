На СВО погиб певец и ветеран войны в Афганистане Стас Юрко

Исполнитель военно-патриотических песен и ветеран войны в Афганистане Станислав Юрко погиб в ходе проведения спецоперации на Украине, сообщил Комитет по делам воинов-интернационалистов государств-участников СНГ.
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