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Крым Оперативный

3 подписчика

Прогноз погоды в Крыму на 19 октября

Прогноз погоды в Крыму на 19 октября

Прогноз погоды в Крыму на 19 октября . В Симферополе +17 ясно☀️ В Севастополе +16 ясно☀️ В Евпатории +17 ясно☀️ В Джанкое +18 облачно 🌥️ В Ялте +16 ясно☀️ В Алуште +15 ясно☀️ В Керчи +15 ясно☀️ В Армянске +17 облачно 🌥️ В Бахчисарае +17 ☀️ясно В Феодосии +15 ясно☀️ В Судаке +15 ясно☀️ Крым Оперативный.

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