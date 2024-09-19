Мошенники предлагают россиянам дешевые iPhone 16 и воруют деньги жертв

Москва. В России активизировались мошенники, эксплуатирующие интерес к новинкам рынка смартфонов. В сети резко выросло количество сайтов, предлагающих купить с большими скидками недавно поступивший в продажу iPhone 16, пишут «Известия».
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