В соцсетях вновь появились фейковые сообщения об атаках дронов в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. 29 ноября в соцсетях появились фейковые сообщения об атаках дронов в Удмуртии. Это опроверг председатель Государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.