В соцсетях вновь появились фейковые сообщения об атаках дронов в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. 29 ноября в соцсетях появились фейковые сообщения об атаках дронов в Удмуртии. Это опроверг председатель Государственного комитета Удмуртии по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Андрей Шуткин.
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