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Pais: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из РФ из-за обещанных инвестиций

Pais: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из РФ из-за обещанных инвестиций

Брюссель надеется, что глава венгерского правительства Виктор Орбан в ближайшее время поддержит связанные с энергетической сферой санкции против России благодаря обещанию многомиллионных инвестиций, передает газета Pais , ссылаясь на источники.

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