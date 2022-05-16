Pais: ЕС ждет, что Венгрия поддержит санкции против энергоресурсов из РФ из-за обещанных инвестиций

Брюссель надеется, что глава венгерского правительства Виктор Орбан в ближайшее время поддержит связанные с энергетической сферой санкции против России благодаря обещанию многомиллионных инвестиций, передает газета Pais , ссылаясь на источники.
Брюссель надеется, что глава венгерского правительства Виктор Орбан в ближайшее время поддержит связанные с энергетической сферой санкции против России благодаря обещанию многомиллионных инвестиций, передает газета Pais , ссылаясь на источники.
Свежие комментарии