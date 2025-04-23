Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» примет «Милан» в ответном матче, «Болонья» сыграет с «Эмполи» в четверг

В четверг «Болонья» сыграет дома с «Эмполи». Кубок Италии 1/2 финала Ответные матчи Интер – Милан Дата проведения 23 апреля, 22:00, «Сан-Сиро» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч – 1:1 Болонья – Эмполи Дата проведения 24 апреля, 22:00, «Ренато Далль'Ара» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч – 3:0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
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