НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

172 подписчика

Кубок Италии. 1/2 финала. «Интер» примет «Милан» в ответном матче, «Болонья» сыграет с «Эмполи» в четверг

В четверг «Болонья» сыграет дома с «Эмполи». Кубок Италии 1/2 финала Ответные матчи Интер – Милан Дата проведения 23 апреля, 22:00, «Сан-Сиро» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч – 1:1 Болонья – Эмполи Дата проведения 24 апреля, 22:00, «Ренато Далль'Ара» превью матча онлайн статистика коэффициенты Первый матч – 3:0 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх