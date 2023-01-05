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The Telegraph: НАТО вступит в войну с Россией в 2023 году

The Telegraph: НАТО вступит в войну с Россией в 2023 году

Силы НАТО, вероятно, попытаются вмешаться в военный конфликт на Украине и вступят в прямое боевое столкновение с российскими войсками, считает отставной полковник армии Великобритании, командующий оборонным блоком альянса Хэмиш де Бреттон-Гордон.

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