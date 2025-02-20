Заноза
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Заноза

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    Украина это часть России, которую делят Америка и Британия. Что в этом хорошего? Чему радоваться? РФ не смогла возвра...Последняя гастрол...
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Фальстарт: западные компании хотят вернуться в Россию

Фальстарт: западные компании хотят вернуться в Россию

Начавшаяся дискуссия видится несколько преждевременной Возможность снятия санкций с России в рамках урегулирования украинского конфликта резко взволновала западные компании.

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Комментарии
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Константин Дмитриев
&quot; напитки компаний PepsiCo и Coca-Cola, а также сеть ресторанов фастфуда McDonald’s, &quot; - вот этих возвращать нельзя, вся их продукция только наносит вред здоровью !!!
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22 час.
Семен Демин
Да, жалко америкосов. Ведь, они столько потеряли и их компании просятся назад в РФ. Это же такой подарок российской либерасне. Теперь чинуши опять забудут о развитии собственного производства, науки, с/х и будут хавать все западное. Возврат инокампаний в РФ - это начало стагнации российской экономики, которая еще и не восстановилась. Трамп не дурак, он знает, что делает, в отличие от наших чинуш и  олигархов, чьи детишки живут на западе.
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10 час.
Семен Демин
Китайцы предлагают качественные товары??!  Не смешите мои тапочки.
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10 час.
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