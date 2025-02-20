" напитки компаний PepsiCo и Coca-Cola, а также сеть ресторанов фастфуда McDonald’s, " - вот этих возвращать нельзя, вся их продукция только наносит вред здоровью !!!

Семен Демин

Да, жалко америкосов. Ведь, они столько потеряли и их компании просятся назад в РФ. Это же такой подарок российской либерасне. Теперь чинуши опять забудут о развитии собственного производства, науки, с/х и будут хавать все западное. Возврат инокампаний в РФ - это начало стагнации российской экономики, которая еще и не восстановилась. Трамп не дурак, он знает, что делает, в отличие от наших чинуш и олигархов, чьи детишки живут на западе.