Вопреки. Какие перспективы и проблемы есть у малоэтажного строительства Барнаула

Спрос на частное домостроение остается высоким, и застройщики намерены соответствовать трендам Рынок индивидуального жилищного строительства в Барнауле и пригороде стабильно растет несколько последних лет.
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