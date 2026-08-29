Семак: Забивать нужно было раньше, а так – победа по делу абсолютно

«Конечно, очень эмоциональная игра. Я думаю, что результат, конечно, положительный, учитывая, что мы заканчивали матч в меньшинстве, - подвел итоги матча с «Факелом» главный тренер петербуржцев (1:0).
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