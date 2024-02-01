Морозы до -28°С ударят по Уссурийску в выходные (интерактивная метеокарта)

Первые выходные февраля хорошенько выстудят Уссурийск. Под влиянием гребня антициклона установится солнечная, но морозная погода, сообщает ИА UssurMedia со ссылкой на Примгидромет.
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