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Борис Джонсон претендует на роль спикера Дональда Трампа по Украине. Комментарий Георгия Бовта

Борис Джонсон претендует на роль спикера Дональда Трампа по Украине. Комментарий Георгия Бовта

Пока нет впечатления, что Москва готова принять условия, близкие к тем, что сформулировал со ссылкой на Трампа Борис Джонсон в британской газете, отмечает политолог, потому что со времени срыва стамбульских договоренностей слишком много утекло не только воды, но и кровиПрезидент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провели телефонный разговор впервые с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.

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