Борис Джонсон претендует на роль спикера Дональда Трампа по Украине. Комментарий Георгия Бовта

Пока нет впечатления, что Москва готова принять условия, близкие к тем, что сформулировал со ссылкой на Трампа Борис Джонсон в британской газете, отмечает политолог, потому что со времени срыва стамбульских договоренностей слишком много утекло не только воды, но и кровиПрезидент Украины Владимир Зеленский и кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп провели телефонный разговор впервые с тех пор, как Трамп покинул Белый дом.