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Европа в очередной раз проиграла битву на поле демократии

Европа в очередной раз проиграла битву на поле демократии

Евросоюз потерпел очередное болезненное поражение. На этот раз в Исландии. Особую горечь евробюрократам доставляет тот факт, что они уже фактически считали победу у себя в кармане.

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