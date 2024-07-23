Начался новый тендер на ремонт дорог в Томской области

В Томской области продолжаются масштабные дорожно-ремонтные работы. Наиболее значимым проектом является ремонт первой очереди дороги Асино - Батурино в Асиновском районе, который начался после объявления нового тендера.
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