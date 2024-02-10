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На пульсе времени

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Последний сигнал с Чёрного моря дан. Навигация GPS легла: США нечем крыть

Последний сигнал с Чёрного моря дан. Навигация GPS легла: США нечем крыть

Американцам дан последний сигнал с Чёрного моря - навигация GPS легла. У русских есть козырь, который военным США нечем крыть.

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