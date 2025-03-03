«Снежно-песчаная дюна»: строители в ЯНАО доделывают крышу нового арт-центра. Фото

Крыша в ямальском арт-центре «Газ» в Новом Уренгое (ЯНАО) по форме будет похожа на дюну. Строитель завершают ее обустройство и готовят инжереные сети, об этом сообщили в окружном департаменте строительства и жилищной политики.
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