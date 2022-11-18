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Джокович о победе над Медведевым: «Я хочу выигрывать каждый матч, такой у меня характер»

Новак Джокович прокомментировал победу над Даниилом Медведевым на итоговом турнире. Серб победил 6:3, 6:7(5), 7:6(2) и с первого места в группе вышел в полуфинал.

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