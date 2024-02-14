Путин назвал лишенным смысла дальнейшее существование НАТО

Президент России Владимир Путин в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил, что НАТО сейчас является лишь инструментом внешней политики Вашингтона и поэтому не имеется смысла в дальнейшем существовании Североатлантического альянса.
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