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Чемпионат мира по летнему биатлону. Юниоры пробегут гонку преследования

Чемпионат мира по летнему биатлону Брезно-Осрблье, Словакия Юниоры Гонка преследования Начало – 13.15 по московскому времени.

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