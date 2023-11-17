Зеленский опасается нового «майдана» на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что опасается возможности организации в стране нового «майдана» с целью его смещения, сообщает 17 ноября Bloomberg по итогам его встречи с представителями иностранной прессы.
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