Песков назвал угрозы Зеленского бить по энергетике новым шагом к эскалации

© Sofiia Gatilova/Reuters Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал новым шагом к эскалации заявления украинского лидера Владимира Зеленского о возможных ударах по российской энергетике.
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