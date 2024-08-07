Смотреть отечественное: сборы российских фильмов за лето стали максимальными за три года

Кинотеатры России с начала лета посетили более 16 млн человек, а кассовые сборы российских фильмов составили 5,4 млрд рублей, став максимальными за последние три года, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Министерства культуры России .
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