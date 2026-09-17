Фонд «Милосердие» поможет особенным детям найти будущую профессию

В Липецке загорается ещё один огонёк надежды для детей с ограниченными возможностями здоровья. При поддержке благотворительного фонда «Милосердие» для них запускается особенный социальный проект, который станет надёжной опорой на пороге взрослой жизни.
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