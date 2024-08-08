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  • Eduard
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Что известно о состоянии Евгения Поддубного: военкор передал послание

Что известно о состоянии Евгения Поддубного: военкор передал послание

Рассказываем последние новости о состоянии военкора Евгения Поддубного.Евгений Поддубный, получивший серьезные травмы в Курской области во время атаки украинского дрона вечером среды, 7 августа, всю ночь был в реанимации ожогового отделения в Курской областной больнице.

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