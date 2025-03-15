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Спасибо Австралии: Захарова поблагодарила страну члена НАТО за захваченные бронемашины

Спасибо Австралии: Захарова поблагодарила страну члена НАТО за захваченные бронемашины

Царьград коллаж Царьграда Захарова пообещала донести до широкой общественности информацию об австралийской помощи России.

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