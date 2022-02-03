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В Москве госпитализировали иллюзиониста Андрея Сафронова – СМИ

В Москве госпитализировали иллюзиониста Андрея Сафронова – СМИ

Иллюзионист Андрей Сафронов госпитализирован в Москве, сообщает РЕН ТВ.Уточняется, что 39-летний актер жалуется на слабость и периодические сбои в работе сердца, которые появились у него после перенесенного в сентябре прошлого года коронавируса.

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