«Ливерпуль» сыграет с новичком АПЛ в 1-м туре 4-й год подряд. Это рекорд чемпионата Англии

«Ливерпуль» в стартовом туре нового чемпионата АПЛ встретится 6 августа с «Фулхэмом». Мерсисайдцы стали первым в истории высшего английского дивизиона клубом, который сыграет в первом туре с новичком турнира четыре года подряд.