Zero Hedge
ГлавнаяBlog
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Zero Hedge

10 подписчиков

Jack Smith's Team Spied On 44 Lawmakers' Texts, Built A Case On Them, And Misled Congress: Grassley

Jack Smith's Team Spied On 44 Lawmakers' Texts, Built A Case On Them, And Misled Congress: Grassley

Jack Smith's Team Spied On 44 Lawmakers' Texts, Built A Case On Them, And Misled Congress: Grassley Former special counsel Jack Smith's investigators blew past the Justice Department's own privilege safeguards to directly access text messages between Trump White House officials and 44 members of Congress - then had the FBI match the phone numbers to lawmakers' names, according to DOJ records released Tuesday.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии