Jack Smith's Team Spied On 44 Lawmakers' Texts, Built A Case On Them, And Misled Congress: Grassley Former special counsel Jack Smith's investigators blew past the Justice Department's own privilege safeguards to directly access text messages between Trump White House officials and 44 members of Congress - then had the FBI match the phone numbers to lawmakers' names, according to DOJ records released Tuesday.
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