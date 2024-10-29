Авиабомба разорвала командиров ВСУ у Волчанска: Карта специальной военной операции на Украине на 29 октября 2024 года Юлия СоколоваВ рамках специальной операции в районе Волчанска, Харьковской области, вооруженные силы России нанесли мощный удар по пункту временной дислокации (ПВД) украинских вооруженных сил.