Авиабомба разорвала командиров ВСУ у Волчанска: Карта специальной военной операции на Украине на 29 октября 2024 года Юлия СоколоваВ рамках специальной операции в районе Волчанска, Харьковской области, вооруженные силы России нанесли мощный удар по пункту временной дислокации (ПВД) украинских вооруженных сил.
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