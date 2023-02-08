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Форвард «Шахтера» Сикан в ответ на выкрик «Слава России!» нанес черепно-мозговую травму россиянину в турецком отеле

Форвард «Шахтера» Сикан в ответ на выкрик «Слава России!» нанес черепно-мозговую травму россиянину в турецком отеле

У нападающего «Шахтера» Даниила Сикана возник конфликт с россиянином. Как передает Football.ua со ссылкой на YouTube-канал «Взбiрна», инцидент произошел в турецком отеле, в котором украинская команда проживала во время сборов.

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