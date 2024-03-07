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ФедералПресс

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Великобритания профинансирует покупку 10 тысяч дронов для Украины

Великобритания профинансирует покупку 10 тысяч дронов для Украины

КИЕВ, 8 марта, ФедералПресс. Великобритания увеличит финансирование Украины, деньги пойдут на покупку беспилотников, сообщил министр обороны Соединенного Королевства Грант Шэппс во время своего визита в Киев.

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