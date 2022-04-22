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Бизнес предупредил Мишустина о возможных проблемах с перевозками скоропортящихся грузов

Бизнес предупредил Мишустина о возможных проблемах с перевозками скоропортящихся грузов

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Ассоциация организаций продуктового сектора (АСОРПС) направила письмо премьер-министру России Михаилу Мишустину, в котором предупредила о возможных проблемах с перевозкой продуктов и скоропортящихся грузов.

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