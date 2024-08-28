3D-художник создал гиперреалистичную копию Мэрилин Монро, которую можно спут...

3D-художник создал гиперреалистичную копию Мэрилин Монро, которую можно спутать с фотоТалантливый 3D-художник Брайан Соегондо (Bryan Soegondo) создал гиперреалистичную цифровую модель Мэрилин Монро (Marilyn Monroe) в образе из фильма «Джентльмены предпочитают блондинок».
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