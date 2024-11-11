Франция и Британия попросят Байдена до ухода разрешить удары вглубь РФ

С просьбой снять запрет на удары британскими ракетами Storm Shadow вглубь российской территории до завершения президентского срока обратятся к президенту США Джо Байдену французский лидер Эммануэль Макрон и премьер-министр Великобритании Кир Стармер, 11 ноября пишет газета Telegraph со ссылкой на источники в правительстве Британии.
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