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Царьград

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Пожар на 80 кв. м у Аксайского проспекта в Ростове-на-Дону

Пожар на 80 кв. м у Аксайского проспекта в Ростове-на-Дону

Возгорание площадью 80 квадратных метров произошло утром 11 октября в районе Аксайского проспекта возле «Малого зеленого кольца».

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