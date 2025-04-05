Суд в Москве арестовал чиновника из Минобороны Юрия Кожевникова

Савеловский районный суд Москвы арестовал начальника управления Госстройнадзора ГУ контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрия Кожевникова, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу судов общей юрисдикции столицы.
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