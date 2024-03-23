Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Страна и люди

10 073 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Александр Веревкин
    Тараканы разбегутся раньше, чем рухнет дом!Путин ударит «Сар...
  • Александр Веревкин
    Это первое, что следовало бы сделать! Раздавить навсегда эту гадину!!!!!Путин ударит «Сар...
  • Nikolay Stepanov
    Полковник наконец-то додумался. А остальные как там? Вопрос превращения Англии в Атлантический океан обсуждался в ССС...Путин ударит «Сар...

Нигер указал США на дверь, а Германия продолжает стоять на коленях

Нигер указал США на дверь, а Германия продолжает стоять на коленях

На днях Нигер разорвал военное соглашение с США, потребовав от американцев вывести войска из страны. Напомню, в Нигере недавно прошёл освободительный военный переворот: патриоты арестовали французскую марионетку, занимавшую должность президента и потребовали от Франции вывести войска.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх