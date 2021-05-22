ЛАБУДА

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    Статья для баранов и бараном написана. Не было в авиации ВОВ самолётов П-5. "Расчалки" были у ПО-2. У истребителей и...Время рейса истекло

Время рейса истекло

Время рейса истекло

Накапливались минуты опоздания, томительные, тяжелые минуты. Авиатехник Иван Алексеевич Васильев не мог уйти с летного поля.

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Сергей Нововожилов
Статья для баранов и бараном написана. Не было в авиации ВОВ самолётов П-5. "Расчалки" были у ПО-2. У истребителей их не было. "Антифриз" был только на истребителях с жидкостным охлаждением двигателя. Причем здесь фотография "Фокке-вульфа 190." Автор, очнись, не пиши о том, что тебе неведомо.

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