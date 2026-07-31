Темрезов объявил об открытии 17 новых электростанций в КЧР в 2026

В Карачаево-Черкесии с начала 2026 года открыли более 10 зарядных станций для электромобилей. Глава региона Рашид Темрезов сообщил, что в этом году планируется завершить подключение еще 7 объектов, всего к концу года будет 19 станций.
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