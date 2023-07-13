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Changan впервые попал в топ-5 в РФ. Китайская марка завалила россиян машинами

Changan впервые попал в топ-5 в РФ. Китайская марка завалила россиян машинами

По итогам июня Changan впервые вошел в пятерку лидеров на российском авторынке, вытеснив Kia. При этом китайская марка стала рекордсменом по темпам роста продаж.

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