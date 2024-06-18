Цены на бензин  и дизтопливо в Молдове продолжат расти

Национальное агентство по регулированию в энергетике (НАРЭ) опубликовало во вторник, 18 июня, новую максимальную стоимость основных нефтепродуктов стандартного типа, которая начнет действовать с завтрашнего дня.
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