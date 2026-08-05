Swing Potential [2026-08-05] E-mini Nasdaq-100 Futures CME_MINI:NQ1! pavlusrockulus The swing structure is currently showing a mid-term downtrend for NQ, and price has reached the pullback target for the swing continuation lower.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)