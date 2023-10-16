Депутат Романов предложил меры борьбы с нежелательным контентом для детей

Правоохранительные органы пользуются поддержкой проекта "Защита будущего" по противостоянию деструктивному контенту для детей в соцсетях, заявил депутат Госдумы, первый заместитель председателя комитета Госдумы по контролю, член фракции "Единая Россия" Михаил Романов.
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