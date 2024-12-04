Президент Владимир Путин наградил смоленского офицера орденом Мужества за героизм в ходе СВО

«Воевал на Изюмском направлении, организовал разминирование дамбы». Дениса Лучкина отдельно поздравил мэр Смоленска Александр Новиков Указом президента России за проявление исключительной самоотверженности, отваги и героизма в зоне специальной военной операции житель Смоленска Денис Лучкин награжден «Орденом Мужества».
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