Создатель Fallout: Interplay приказала мне уничтожить исходный код, который потом са...

Создатель Fallout: Interplay приказала мне уничтожить исходный код, который потом сама же и потерялаТим Кейн, один из ключевых создателей оригинальной Fallout, поделился удручающими подробностями о судьбе исходного кода и ранних наработок культовой RPG.
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