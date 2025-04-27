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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Создатель Fallout: Interplay приказала мне уничтожить исходный код, который потом са...

Создатель Fallout: Interplay приказала мне уничтожить исходный код, который потом сама же и потерялаТим Кейн, один из ключевых создателей оригинальной Fallout, поделился удручающими подробностями о судьбе исходного кода и ранних наработок культовой RPG.

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