В Татарстане испытали отечественный спектрометр для контроля тяжелых металлов

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ В испытательной лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан подвели первые итоги работы отечественного инновационного атомно‑абсорбционного спектрометра с пламенной атомизацией.