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Татар-информ

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В Татарстане испытали отечественный спектрометр для контроля тяжелых металлов

В Татарстане испытали отечественный спектрометр для контроля тяжелых металлов

Фото: филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в РТ В испытательной лаборатории филиала Федерального центра оценки безопасности и качества продукции агропромышленного комплекса в Республике Татарстан подвели первые итоги работы отечественного инновационного атомно‑абсорбционного спектрометра с пламенной атомизацией.

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