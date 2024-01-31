Роспотребнадзор озвучил меры профилактики ОРВИ

В Роспотребнадзоре поделились правилами поведения в обществе, чтобы снизить риск подхватить ОРВИ. Как стало известно из телеграм-канала Роспотребнадзора, респираторный сезон еще не закончился – вирусы и инфекции продолжают гулять по улицам.