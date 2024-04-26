На Украине в боевых действиях на стороне ВСУ участвует большое количество французских военных под видом наемников, во французской армии активно работают специальные государственные агенты, сулящие за согласие большие деньги.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)