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Экс-сотрудник контрразведки Франции: Французских военных на Украину завлекают обещанием больших выплат

Экс-сотрудник контрразведки Франции: Французских военных на Украину завлекают обещанием больших выплат

На Украине в боевых действиях на стороне ВСУ участвует большое количество французских военных под видом наемников, во французской армии активно работают специальные государственные агенты, сулящие за согласие большие деньги.

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