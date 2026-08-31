Происшествия
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Происшествия

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В Красноярском крае полицейские с волонтерами в течение суток нашли потерявшегося грибника

Воскресным утром в дежурную часть ОМВД России «Ужурский» поступило сообщение о том, что в лесном массиве около с.

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