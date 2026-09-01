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Царьград

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Нутрициолог Мальцова объяснила, как дефицит жидкости провоцирует боль

Нутрициолог Мальцова объяснила, как дефицит жидкости провоцирует боль

Нутрициолог Марина Мальцова (Coral Club) объяснила, как недостаток воды влияет на организм. При дефиците жидкости могут возникать головные боли и нарушается водно-электролитный баланс, что снижает эффективность работы систем организма.

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