Нутрициолог Мальцова объяснила, как дефицит жидкости провоцирует боль

Нутрициолог Марина Мальцова (Coral Club) объяснила, как недостаток воды влияет на организм. При дефиците жидкости могут возникать головные боли и нарушается водно-электролитный баланс, что снижает эффективность работы систем организма.
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